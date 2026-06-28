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【競走除外】▽6R…ケンブリッジグレイ（発走地点で他馬に蹴られ前胸部挫創）【過怠金】▽5R…田口3万円（ムチの使用法）▽10R…松若1万円（直線外斜行）▽11R…高杉1万円（直線外斜行）【戒告】▽4R…長岡（4角外斜行）▽6R…菱田（2角手前外斜行）▽11R…富田（4角手前内斜行）