俳優の風間トオル（63）が27日、都内で主演映画「おかえりの湯」（監督夏目大一朗）の公開初日舞台あいさつを行った。温泉宿に現れた記憶喪失の女性と従業員らの交流を描いた作品。温泉の支配人を演じる風間は、作中で落語に挑戦している。丸暗記して撮影に臨んだといい「ずっと頭の中に落語が流れていた。それがどういうふうに映っているかを見ていただきたい」と観客に呼びかけた。