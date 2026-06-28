ベネズエラの野党指導者マチャド氏＝1月、ワシントン【ワシントン共同】ロイター通信は27日、南米ベネズエラの連続大地震後、野党指導者マチャド氏が米政府関係者らに再び帰国支援を要請したと報じた。マチャド氏は昨年、民主化運動への貢献でノーベル平和賞を受賞。米国の支援で昨年12月にベネズエラを脱出後、主に米国を拠点にしているとされる。ロイターによると、マチャド氏はホワイトハウスや国務省の関係者、議員らに支