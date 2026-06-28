過去10年で傾向を探る。☆前走クラス重賞組【6・6・7・58】が中心。オープン競走組【3・4・2・60】は一枚落ちる。昇級組は【1・0・1・8】。☆馬齢4歳【4・2・2・22】が好成績。6歳【4・4・3・36】も劣らない。5歳は【1・1・5・39】、7歳は【1・3・0・18】。8歳以上は【0・0・0・11】と好走例なし。☆前走着順1着は【2・0・1・17】、2着は【0・1・1・8】で、前走連対馬はそこまで信頼できない。5着以下が6勝、2着8回