芝クッション値8・8＝標準※土曜午前8時含水率＝芝G前13・5％、4角13・2％ダートG前20・6％、4角19・9％※土曜午前5時。開幕週の芝はセオリー通り、内を通った先行馬が有利の見立て。ダートは適度に水分を含み、スピード決着になりそう。序盤のポジションが鍵になる。