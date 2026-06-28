気象庁によりますと午前5時21分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測したのは、八戸市、普代村、震度4を観測したのは、三沢市、平内町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、東通村、三戸町、五戸町、青森南部町、階上町、盛岡市、八幡平市、滝沢市、矢巾町、軽米町、野田村、震度3を観測したのは、函館市、新冠町、青森市、十和田市、むつ市、外ヶ浜町、横浜町、六ヶ所村、田