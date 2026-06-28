台風7号、8号が日本の東に去って温帯低気圧になったところですが、日本のはるか南の海上には、次の“台風のたまご”熱帯低気圧が新たに２つ生まれる予想となっています。 【写真を見る】【台風のたまご】今夜にも…日本のはるか南海上で”ダブル”熱帯低気圧が発生する予想気象庁の予想天気図今後の影響・進路は〈各地の週間天気〉 気象庁の予想天気図では、27日夜9時の時点で日本のはるか南の海上にある二つの低気圧は、28