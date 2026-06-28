28日午前5時21分頃、岩手県沖を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生し、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要28日午前5時21分頃、青森県、岩手県で最大震度5弱を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沖(北緯40.2度、東経142.4度)で、震源の深さは約40km、地震の規模(マグニチュード)は6.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が