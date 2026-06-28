右太腿裏の違和感を抱えながらプレーを続けるDeNAの牧が、2試合連続の雨天中止を歓迎した。中止決定後は指名練習だったが「明日も試合がある。体を動かそうと思って」と志願の参加。故障の不安を抱えるだけに「自分個人としては凄くうれしいこと」と中止を前向きに捉え、「ケアもしながら万全の状態に早く戻せるように。（2日間で）体調を整えて、いい準備ができた」とうなずいた。チームは今季5度目の雨天中止。広島が勝っ