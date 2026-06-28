FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行い、29日（30日）の決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に向けて調整した。この日で約3週間滞在したベースキャンプ地での練習を打ち上げ。練習後、ブラジル戦の会場となるヒューストンに出発した。練習施設には現地在住の日本人ら約100人が駆けつけ、チームバスを見送った。左膝の負傷で欠場が続