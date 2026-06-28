「第49回帝王賞」（7月1日、大井）に出走するロードクロンヌ（牡5＝四位）が27日、栗東で最終追いを行った。CWコースでヒットザグラウンド（4歳1勝クラス）を5馬身追走してスタート。びっしり追われて1馬身届かなかったが、5F68秒4〜1F11秒4（不良）の好時計でフィニッシュした。調教役の井上助手は「（今年3走の追い切りは）前につけていたけど今回は後ろ。その意味で比較しにくいですが、馬場（不良）が重い中でもしっかり