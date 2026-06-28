◇セ・リーグ広島3―2阪神（2026年6月27日マツダスタジアム）広島・坂倉が、接戦に終止符を打った。2―2の8回1死一、三塁から、村上の直球を右前適時打。決勝点をたたき出した背番号31は、拳を突き上げて喜んだ。「みんなで頑張って2―2できていたので、何とかしようと打席に入った。みんな喜んでいたので、うれしかった」交流戦明けのリーグ戦は、試合前まで11打数無安打（3四球）。この日も3打席凡退していた中、最