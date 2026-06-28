◇セ・リーグ広島3―2阪神（2026年6月27日マツダスタジアム）広島・ターノックが中継ぎ転向後、初登板で適性を示した。1―2の5回から登板。最速158キロを計測した直球を軸に、決め球にナックルカーブを用いて佐藤輝、大山、前川を3者連続三振。1回無失点に抑え、「非常に良かった。チームの勝ちに貢献できたというのが何より良かったですし、流れを持ってくる投球ができたと思う」とうなずいた。先発では8試合で未勝利（