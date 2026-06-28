28日のヤクルト戦（神宮）に先発する中日・金丸が、後輩の快挙に刺激を受け快投を披露する意気込みを示した。「後輩たちがいい姿を見せてくれたので、自分も同じ場所でいい姿を見せられたら」母校・関大が全日本大学選手権で72年以来54年ぶりに優勝した神宮で自身も躍動する構え。当初の先発予定だった26日から2日連続中止となり、前回19日の巨人戦から中8日登板となる。「しっかり準備した。状態は凄くいい」と言葉に力を込め