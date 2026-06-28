◇セ・リーグ広島3―2阪神（2026年6月27日マツダスタジアム）広島・床田が初めて「7番・投手」で先発して4回6安打2失点（自責1）。節目の1000投球回を達成した一戦で、粘りの投球を披露した。2回無死満塁のピンチでは併殺を狙った捕手・石原が一塁へ悪送球。思わぬ形で先制点を献上し、同点の4回1死一、三塁でも野選で一時勝ち越し点を奪われた。それでも要所を締めて最低限の役割を遂行。「（チームが）勝ってくれたので