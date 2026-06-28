年齢やライフステージの変化によって、バストやボディラインへの悩みを抱える女性は少なくありません。そんな女性たちから支持を集めるHEAVEN Japanの人気ビスチェ風ブラ「ビスチェリーナ」に、新デザインのレッドが登場しました。美しいシルエットづくりと快適な着け心地を両立した機能性はそのままに、華やかな花柄レースをまとった新デザインは、夏のおしゃれ気分をさらに盛り上げてくれそう。今回は、新デザ