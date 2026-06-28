◇パ・リーグオリックス1―5楽天（2026年6月27日ほっと神戸）コンディション不良で登録を抹消されていたオリックスの森友と渡部が復帰したものの、今季4度目の3連敗。「3番DH」で即スタメン出場した森友は1点差に迫った6回2死三塁で中飛に倒れるなど4打席無安打だった。6月の土曜日はこれで4戦全敗となり、月間負け越しも確定。貯金は4まで減少したが、岸田監督は「まあここからじゃないですか。ケガのところは大丈夫そ