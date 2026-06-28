「ＤｅＮＡ（降雨中止）巨人」（２７日、横浜スタジアム）横浜キラーの巨人・井上が仕切り直しの一戦へ先発する。３試合連続雨天中止で、この日の先発予定だったドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）が１週飛ばしになる方針。登板間隔の空く西舘が２５日にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）、則本が２軍で調整登板を予定するなど、先発陣の調整が難しくなっている。井上はＤｅＮＡ戦に７連勝中と好相性。橋上監督代行は「現状の