「ファームリーグ・交流戦、阪神１−５巨人」（２７日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）日本球界復帰の小笠原が２軍・阪神戦（ＳＧＬ）に六回から２番手で登板。３回３安打１失点、４奪三振の内容だった。制球に苦しむ場面もあったが、ピンチでは谷端、佐野を連続三振。注目の対決となった阪神ドラフト１位・立石とは２打数無安打１奪三振。「マイナーの時よりお客さんの数も多い。しっかり雰囲気を感じ取って投げたい」と意気込