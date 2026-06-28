◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦ブラジルー日本（2026年6月29日ヒューストン）【ブラジルVS日本予想コメント】▼ミリタン（RマドリードDF）日本はチームとしても個々の選手も史上最高の瞬間を迎えている。彼らは良い選手をそろえ、自分たちが戦えることを証明している。彼らは常に走り続けているので細心の注意を払い、警戒しなければならない。※太腿負傷でW杯メンバー外▼フェリペ・メロ氏（元ブ