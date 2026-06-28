◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦ブラジルー日本（2026年6月29日ヒューストン）英ブックメーカーのウィリアムヒルの26日時点での試合結果オッズはブラジル90分勝利1.7倍、日本90分勝利4.8倍、その他3.5倍でブラジル優勢を示している。1次リーグ6試合を残し、優勝オッズはフランスが4.5倍で1番人気。ブラジルが13倍で6番手、日本は41倍で11番手につけている。