知的障害がある人の性被害が後を絶たない。目立つのは施設職員による加害だ。被害を訴えるのが難しい特性につけ込む卑劣な犯罪だけに、対策を急がねばならない。知的障害のある２０歳代の女性に性的暴行を加えたとして昨年、実刑判決を受けた男は、女性が通う障害者支援施設の職員だった。送迎用の車内で犯行に及んだ。国の犯罪白書によると、知的障害や発達障害などがある人への性犯罪の加害者は、３割が施設職員ら「支援関