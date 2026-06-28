日本にとって最後まで残った大型貿易協定の交渉が、南米との経済連携協定（ＥＰＡ）だ。トランプ米関税で国際秩序が危機に瀕（ひん）する中、日本が主導し、自由貿易圏を発展させてほしい。政府は「南米南部共同市場（メルコスル）」とのＥＰＡ締結に向けて、交渉に入ることを決めた。メルコスルも３０日に加盟国の首脳会議を開き、決定するという。メルコスルは１９９５年発足の関税同盟で、ブラジル、アルゼンチン、パラ