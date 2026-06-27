初心者マークは、自動車免許の取得をして1年間表示することで、周囲のドライバーに運転が不慣れであることを知らせる役割を持っています。 そんななか、免許取得から長期間が経過しているものの、ほとんど車に乗る機会がなかった”ペーパードライバー”も数多く存在します。 ペーパードライバーが久しぶりにハンドルを握る際、車線変更や駐車がうまくできるか不安を抱え、周