◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡー巨人＝雨天中止＝（２７日・横浜）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）の次回登板が、７月４日・中日戦（バンテリンドーム）になることが２７日、分かった。当初先発予定だった２６日の敵地・ＤｅＮＡ戦が雨天中止に。プロ初のスライドで迎えるはずだった２７日の同戦も再び中止となり、翌週のカードへ回ることが決まった。同学年の井上とともに、チームトップ５勝（６敗）、防御率２