◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島３―２阪神（２７日・マツダスタジアム）先発の村上が８回途中で今季ワーストの１０安打を浴び、５敗目を喫した。２―２の８回１死一、三塁から坂倉に勝ち越しの右前適時打を浴び、自身の広島戦の連勝も「５」でストップした。スクイズ失敗など藤川監督の采配もことごとく不発に終わり、政権初の月間負け越し決定で首位から陥落。指揮官は「勝負ですからね。しっかりと明日（２８日）切り替えてやっ