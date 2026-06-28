8月に中国で開催される「第12回BFAU12アジア野球選手権」に出場する侍ジャパンU12の最終トライアウト第1日が27日、都内で行われ、小学6年生33人が参加した。4月に就任した桑田真澄監督（58）が背番号30の日の丸のユニホーム姿を初披露し、始動。「とにかく守備優先。投手はコントロール、打撃はミート力優先。長打はほとんど出ないので、1点を守り切れるようなチームを目指したい」と守り勝つ野球を掲げた。トライアウトでは