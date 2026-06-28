レッドソックスは27日（日本時間28日）、本拠でヤンキースと対戦して4−1で勝利した。吉田正尚外野手（32）は「1番・DH」で先発出場し、初回に今季2号となる先頭打者本塁打を放つなど3打数2安打1打点の活躍で貢献した。本拠に詰めかけたファンに衝撃を与えた。初回、ヤンキース先発の右腕・コールが1ボールから投じた2球目。外角高めに外れた93.6マイル（約150.6キロ）の真っすぐをフルスイング。完璧に捉えた打球は右翼後方