ボートレース鳴門のSG「第36回グランドチャンピオン」は最終日。12Rで優勝戦が行われる。進入の鍵を握ると思われた6号艇の海野が、あっさり枠なり位置を明言。これで吉田拡の不安材料は1つ減った。インから快ショットを放ち、14年7月のオーシャンC（まるがめ）以来、2度目のSG制覇へと突き進む。馬場は狙い澄ました差しで肉薄へ。遠藤がインライン分断に出るか。仕上がりで引けを取らない塩田が最内をすくって接近。無印となっ