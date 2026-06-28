◇サッカーW杯北中米大会▽韓国の決勝T進出条件今大会は各組3位の成績上位8チームが決勝トーナメントに進出する。韓国は勝ち点3、得失点差マイナス1で、3位の12チーム中8位。決勝トーナメントに進出するには残るJ、K、L組の結果次第。韓国が突破するには、この3組中、2チームが韓国を下回ることが条件。J組でアルジェリアが●か2点差以上の〇、K組でコンゴが△か5点差以内の●、L組でクロアチアが●、このうち2つが実現すれ