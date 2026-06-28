8人が犠牲となった「松本サリン事件」の発生から32年となり、市民などが犠牲者を悼みました。長野県松本市の現場近くの公園にはきのう、地元の住民が献花台を設けました。事件は市内の住宅地で1994年6月27日の深夜に発生。オウム真理教の幹部らが猛毒の「サリン」を噴霧し、8人が死亡し、重軽傷者はおよそ600人に上りました。献花に訪れた人「絶対、二度と起こしてはならない事件だと思いました」献花台の設置は、おととしから行わ