取手競輪場のG3「水戸黄門賞」が2日目を迎える。注目は11Rだ。脚力上位の真杉が挑戦者の丸山の動きを見極め、的確に仕掛けて首位。真杉マークは吉沢。和田は丸山次第で上位進出。＜1＞真杉匠落ち着いて行けば良かった。自力。＜2＞和田真久留状況は見えていた。丸山君の後ろ。＜3＞大川龍二和泉君へ。＜4＞菅原晃中四国勢へ。＜5＞吉沢純平車間を切るタイミングが難しかった。感覚的には前回の自転車より