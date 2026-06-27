6月に入り、梅雨の雨汚れや泥はねが気になる季節になってきた。さらに梅雨が明ければ、夏休みのドライブや帰省、レジャーなどでクルマを使う機会も増えてくる。 洗車後のボディをきれいに仕上げたいなら、カーシャンプーだけでなく、カーワックスによるツヤ出しや保護も意識したい。細かなキズを目立ちにくくするタイプ、深いツヤを出せるタイプ、作業しやすいクリームタイプなど、ワックスにもさ