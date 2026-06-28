「夢見る少女じゃいられない」がブラジルで大ヒット中の歌手相川七瀬（51）も「サムライブルーが世界に誇る勇姿を魅せてくれると信じています！頑張れ日本！」とエールを送った。1995年のデビュー曲「夢見る…」は現地でブラジル式盆踊り「マツリダンス」の定番曲として20年ほど前から親しまれている。現地のカラオケチャートでも必ずトップ10入りするほどの人気。相川は昨年、日本とブラジルの国交樹立130周年を記念した「日