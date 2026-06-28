◇サッカーW杯北中米大会・決勝トーナメント1回戦ブラジルー日本（2026年6月29日ヒューストン）左膝を痛めているMF久保建英（25＝レアル・ソシエダード）が、復帰に一歩前進した。屋外で約50分間のリハビリを実施。スパイクを履いてピッチに姿を現し、チームスタッフと左膝の状態を確かめるように軽いランニングを繰り返した。終盤にはパスやリフティングを行い、ボールタッチの感触を確認。負傷後、ボールを蹴るのは報道