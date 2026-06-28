1次リーグF組スウェーデン戦サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）で決勝トーナメント進出を決めた日本は26日（日本時間27日）、拠点のナッシュビルで29日（同30日）のブラジル戦へ調整した。スウェーデンとの1次リーグ最終戦で中村敬斗のソックスを巡る判断には、中国人からも様々な声が上がっている。25日（同26日）に行われた1次リーグF組最終節のスウェーデン戦。後半11分の前田大然の先制ゴール直後、短めのソックスを履