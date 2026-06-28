歌手の相川七瀬（５１）がこのほどスポーツ報知に、日本代表への激励コメントを寄せた。昨年は日本とブラジルが外交関係を樹立してから１３０周年。相川のデビュー曲「夢見る少女じゃいられない」がブラジルの日系社会で長く親しまれてきた縁から、同年５月に「日本ブラジル友好交流親善大使」に任命された。９月には、サンパウロ・「ＢｌｕｅＮｏｔｅＳãｏＰａｕｌｏ」で日本人ロックシンガーとして初のロックライ