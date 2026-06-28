上田竜也（42）が、「三銃士：Reborn」（27年1月、大阪・SkyシアターMBS）でミュージカル初主演を飾ることが27日、分かった。同2月から東京・新橋演舞場でも上演。同作はスリリングなストーリー性から世界各国で上演されてきた名作。銃士隊への入隊を夢見る熱血な若者が、国王を守る最強の三銃士と出会い、さまざまな陰謀に立ち向かう成長物語だ。日本では24年に坂本昌行（54）主演で上演されたが、今回はキャストと演出を大胆に変