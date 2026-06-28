ギタリストの布袋寅泰（64）が27日、東京・代々木第一体育館で「葉加瀬太郎音楽祭2026」に出演した。今年で8回目となる、バイオリニストの葉加瀬太郎（58）が主催する音楽イベント。葉加瀬とはステージ上では初共演だと明かし、葉加瀬からは「布袋さんと同じステージに立てることがいかに光栄なことか」と喜ばれていた。布袋は50人のオーケストラとともに「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」「ミッションインポッシブルのテーマ