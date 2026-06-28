バレーボールの世界三大大会の一つ『ネーションズリーグ』で日本時間28日、男子日本代表（世界ランク5位）はパリ五輪銅のアメリカ（同3位）に逆転勝利し、開幕から7連勝とした。最多26得点の郄橋藍（24）、途中出場の富田将馬（29）、西本圭吾（27）が試合を振り返り、次戦に向け意気込みを語った。【写真で見る】試合後の選手たちチーム最多26得点の郄橋藍Q.今日の勝利について郄橋選手：非常にタフな試合にな