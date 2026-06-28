俳優の上田竜也が主演を務めるミュージカル『三銃士：Reborn』が、2027年1月に大阪・SkyシアターMBS、2月に東京・新橋演舞場で上演されることが決定した。上田にとってミュージカル初主演作となり、不朽の名作『三銃士』に新たな息吹を吹き込む。【写真】様になってる！迷彩服姿で“銃口”を向ける上田竜也同作品は、アレクサンドル・デュマの代表作『三銃士』を原作に、世界各国でミュージカル化されてきた。2024年には、日本