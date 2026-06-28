国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２７日、Ｗ杯決勝トーナメント１回戦、日本―ブラジル戦（２９日、米ヒューストン）の主審をイタリア人のマウリツィオ・マリアニ氏が務めると発表した。鎌田大地のクリスタルパレス（イングランド）が優勝した５月の欧州カンファレンスリーグ決勝など特に欧州で実績を重ねている。今大会の１次リーグ戦は２試合を担当した。副審２人もイタリア人、第４の審判はスイス人となる。