◇サッカーW杯北中米大会FIFAワールドカップ（W杯）に臨んでいる日本代表は27日（日本時間28日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルで全体練習を行った。DF長友佑都（39＝FC東京）が25日（同26日）のスウェーデン戦後に放った「マンマミーア」の裏話を明かした。長友はスウェーデン戦の後半30分から途中出場。アジア人初のW杯5大会連続出場の偉業を達成し、自身のW杯日本人最年長出場記録も更新した。試合後は「W