■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 3ー2 アメリカ（日本時間28日、フランス）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、男子日本代表（世界ランク5位）は、アメリカ（同3位）にセットカウント3ー2（18ー25、25ー21、20ー25、25ー22、15ー13）で勝利し、開幕から無傷の7連勝と