28日午前2時43分ごろ、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸南部で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岩手県の釜石市、住田町、大槌町、それに一関市です。【各地の震度詳細】■震度1□岩手県釜石市住田町大槌町一関市気象庁