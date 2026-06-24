国際サッカー連盟(FIFA)は27日、北中米ワールドカップ決勝トーナメント1回戦・日本代表対ブラジル代表をイタリアの審判団が担当すると発表した。なおブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督もイタリア人だ。主審はマウリツィオ・マリアーニ氏に決定した。44歳のマリアーニ主審は今大会が初のW杯担当で、グループリーグではサウジアラビア対ウルグアイとコロンビア対コンゴ民主共和国で笛を吹いた。セリエAの主審担当は通算184