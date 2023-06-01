レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が27日（日本時間28日）、本拠でのヤンキース戦に「1番・DH」で先発出場。初回に先頭打者本塁打を放った。ヤンキース先発の右腕・コールと対戦した吉田。初回、1ボールからの2球目だった。見逃せばボールという外角高めを迷いなくフルスイング。完璧に捉えた打球は右翼後方にグングンと伸びると、そのままスタンドイン。強烈な先頭打者弾に本拠に駆けつけたファンは大興奮。大歓声を浴