中東バーレーンの外務省は、イランからドローン攻撃をうけたと発表しました。バーレーン外務省は27日、声明を発表し、イランから多数のドローンによる攻撃をうけたと明らかにしました。被害はなかったとしていますが、「国民に対する明白な脅威だ」と非難しています。これに先立ちイランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊は27日、国営メディアを通じて声明を発表し、アメリカ軍の複数の拠点を攻撃したと明らかにしていました。具体的な標