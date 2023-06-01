日本代表は27日、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）ブラジル代表戦に向け、チームベースキャンプ地のナッシュビルで練習を行った。スウェーデン代表戦に先発出場し、前半39分に途中交代となったキャプテン板倉滉は全体練習に参加しなかった。森保一監督は「少し筋肉の異常を訴えていた」と明かしており、板倉自身も試合後に「そんなにひどい状態ではない」とコメントしていたが、2日後のブラジル戦