「あずきバー」で知られる井村屋が、名古屋市港区の商業施設で「あずきバー」の無料配布を行いました。 【写真を見る】７月１日の「井村屋あずきバーの日」を前に無料配布名古屋・港区の商業施設 このイベントは、三重県津市に本社を置く井村屋が、7月1日の「井村屋あずきバーの日」を記念して、全国4都市であわせて1万5500本のあずきバーを無料で配布するものです。 27日、港区の「ららぽ